الملك: لتبقى رايات الوطن عالية خفاقة
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اخبار الاردن - نشر جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين تغريدة على توتير قال فيها: 'في ذكرى تعريب قيادة جيشنا العربي نستذكر القرار الوطني الذي عزز سيادة واستقلال وطننا لتبقى راياته عالية خفاقة '.
يذكر أنه وفي الأول من آذار (مارس) العام 1956 الموافق ليوم الخميس تحديدا، اتخذ المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه قراره التاريخي بتعريب قيادة الجيش وإعفاء الجنرال كلوب من منصبه بالإضافة إلى بقية القيادات الإنجليزية، وبذلك أعطى القرار لأبناء الوطن شرف قيادة الجيش العربي.