الملك: لتبقى رايات الوطن عالية خفاقة

اخبار الاردن - نشر جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين تغريدة على توتير قال فيها: 'في ذكرى تعريب قيادة جيشنا العربي نستذكر القرار الوطني الذي عزز سيادة واستقلال وطننا لتبقى راياته عالية خفاقة '.

اخبار الاردن - نشر جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين تغريدة على توتير قال فيها: 'في ذكرى تعريب قيادة جيشنا العربي نستذكر القرار الوطني الذي عزز سيادة واستقلال وطننا لتبقى راياته عالية خفاقة '.

اخبار الاردن - نشر جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين تغريدة على توتير قال فيها: 'في ذكرى تعريب قيادة جيشنا العربي نستذكر القرار الوطني الذي عزز سيادة واستقلال وطننا لتبقى راياته عالية خفاقة '.