5 شباب تعاقبوا على اغتصاب "معاقة" في وسط البلد

وكانت الفتاه البالغة من العمر 22 عاما خرجت من منزل اهلها الى منطقة وسط البلد حيث التقى احدهم بها، ولمعرفته المسبقة بها وبحالتها كونها تعاني من مرض عقلي استغل مرضها وقلة ادراكها، فقد اصطحبها الى منزل مهجور في منطقة القلعة في جبل الحسين واتصل بباقي المتهمين حيث حضروا جميعا وتعاقبوا على اغتصابها مستغلين مرضها وعدم قدرتها على المقاومة .