الملقي في مركز رعاية وتأهيل المعاقين في جرش

اخبار الاردن - اطلع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي اليوم خلال زيارة مفاجئة لمركز جرش للرعاية والتأهيل على ابرز الخدمات التي يقدمها المركز .

اخبار الاردن - اطلع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي اليوم خلال زيارة مفاجئة لمركز جرش للرعاية والتأهيل على ابرز الخدمات التي يقدمها المركز .

اخبار الاردن - اطلع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي اليوم خلال زيارة مفاجئة لمركز جرش للرعاية والتأهيل على ابرز الخدمات التي يقدمها المركز .

واستمع الملقي خلال الزيارة التي قام بها في مرافق المركز من مدير المركز الدكتور خليفة الشريدة عن واقع الخدمات المقدمة للنزلاء والحالات المدخلة واحتياجات المركز .

واستمع الملقي خلال الزيارة التي قام بها في مرافق المركز من مدير المركز الدكتور خليفة الشريدة عن واقع الخدمات المقدمة للنزلاء والحالات المدخلة واحتياجات المركز .

واستمع الملقي خلال الزيارة التي قام بها في مرافق المركز من مدير المركز الدكتور خليفة الشريدة عن واقع الخدمات المقدمة للنزلاء والحالات المدخلة واحتياجات المركز .

وشملت الجولة التي رافقة فيها وزير التنمية الاجتماعية وجية عزايزة زيارة المرضى واقسام المركز والجناح التدريبي.

وشملت الجولة التي رافقة فيها وزير التنمية الاجتماعية وجية عزايزة زيارة المرضى واقسام المركز والجناح التدريبي.

وشملت الجولة التي رافقة فيها وزير التنمية الاجتماعية وجية عزايزة زيارة المرضى واقسام المركز والجناح التدريبي.

يذكر ان عدد المرضى المقيمين في المركز 256 حالة مرضية ما بين العقلية والمتعددة ويقوم على خدمتهم 200 موظف تشمل الايواء الكامل والغذاء والكساء والعلاج .