حالة الطقس ليومي الخميس والجمعة

اخبار الاردن - توالي درجات الحرارة نهار اليوم انخفاضها لتصبح حول معدلاتها العامة نسبةً لهذا الوقت من العام.



وأوضح موقع طقس العرب، ان الأجواء تكون باردة في الجبال، وبشكل نسبيّ في بقية المناطق، وغالباً غائمة بسُحُب منخفضة في المناطق الشمالية والوسطى، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من شمال ووسط البلاد، إضافة إلى أجزاء من الجبال الجنوبية.

وتكون الرياح غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.

في حين، تسود أجواء باردة في عموم المناطق وغائمة جزئياً بوجهٍ عام ليلاً، ويُحتمل هُطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من شمال ووسط البلاد، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً فوق الجبال.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة: شرق عمان: من 15 إلى 9، غرب عمان: من 12 إلى 8، إربد والزرقاء: من 16 إلى 9، جرش: من 15 إلى 10، السلط وعجلون: من 13 إلى 7، المفرق: من 16 إلى 6، مأدبا: من 15 إلى 7، الكرك: من 14 إلى 7، الطفيلة: من 15 إلى 5، معان: من 16 إلى 5 ، العقبة: من 28 إلى 15 والبحر الميت: من 26 إلى 14.

وتوقع "طقس العرب" أن تنخفض درجات الحرارة نهار غد بشكل إضافي، لتُصبح أقل من مُعدلاتها المُعتادة نسبةً لهذا الوقت من العام بقليل، وتكون الأجواء باردة في الجبال، وبشكل نسبيّ في بقية المناطق، وتكون غالباً غائمة في شمال ووسط المملكة، ويُتوقع هُطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من شمال ووسط البلاد، قد تكون رعدية غزيرة لفترات وجيزة شمالاً، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.