وفاتان بتدهور مركبة في موبص

اخبار الاردن - صرحت مصادر إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني بان فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت مساء اليوم مع حادث تدهور تعرضت له إحدى المركبات بمنطقة موبص،نتج عن الحادث وفاة شخصان وإصابة أخر بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم .

وأضافت إدارة الإعلام بان كوادر الدفاع المدني قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للإصابة ونقله إلى مستشفى الجامعة الأردنية و إخلاء الوفاتان إلى مستشفى الأمير حسين الحكومي والحالة العامة للمصاب متوسطة.