استبعاد تطبيق نظام الامتحان السنوي الواحد لـ"التوجيهي"

اخبار الاردن - فيما ألمحت مصادر مطلعة أن قرار اعتماد عقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) لمرة واحدة (دورة واحدة) قد لا يطبق اعتبارا من العام القادم، كما هو منصوص عليه في النظام المعدل للامتحان، أكد الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم وليد الجلاد أن طلبة الدراسة النظامية، الذين هم الآن على مقاعد الدراسة في الصف الثاني عشر (التوجيهي)، وكذلك طلبة الدراسة الخاصة، وتقدموا للدورة الشتوية الماضية "سيستكملون حقهم بالامتحانات بأربع دورات امتحانية".



واوضح الجلاد أن طلبة الدراسة النظامية، الذين هم الان على مقاعد الدراسة في الصف الثاني عشر (التوجيهي)، وكذلك طلبة الدراسة الخاصة، وتقدموا للدورة الشتوية الماضية "سيستكملون حقهم بالامتحانات بأربع دورات امتحانية، بما فيها الدورة الامتحانية، التي تقدموا لها، حتى لو طبق قرار امتحان لمرة واحدة (الدورة الواحدة) اعتبارا من العام الدراسي المقبل، وذلك بحسب قوانين وانظمة امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة".



واشار الجلاد، الى انه "واعتبارا من العام الدراسي المقبل سيكون هناك دورة شتوية للطلبة، سواء اذا طبق نظام امتحان "التوجيهي" لمرة واحدة في العام، او بقي كما هو معمول به الان".



ولفت الجلاد الى ان من حق الطلبة التقدم لاربع دورات امتحانية، بما فيها الدورة الامتحانية التي تقدموا لها، وان ذلك "سيبقى مكفولا للطلبة، الذين لم يستنفذوا حقهم بالتقدم لامتحانات (التوجيهي) على نظام الفصول".



وبين انه لم يصدر عن الوزارة قرار يتعلق بالتراجع عن الامتحان لمرة واحدة في العام، لافتا الى ان هذا قرار يعد من صلاحية مجلس التربية والتعليم.



وتاتي توضيحات الجلاد ردا على استفسارات حول ما تردد من انباء غير رسمية تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحدثت عن الغاء الدورة الشتوية اعتبارا من العام الدراسي المقبل.



وفي السياق، كشفت مصادر مطلعة في وزارة التربية أمس، انه "لا يوجد قرار رسمي حتى الان، بعقد امتحان التوجيهي مرة واحدة في العام، اعتبارا من العام الدراسي المقبل"، وان الوزارة "لم تحدد حتى الان العام الذي سيبدأ فيه تطبيق هذا القرار، كون هذا القرار بحاجة الى ترتيبات تسبق تنفيذه".



وكان مؤتمر التطوير التربوي، الذي عقدته "التربية" بداية اب (اغسطس) الماضي، أوصى بعقد امتحان "التوجيهي" مرة واحدة بالعام، وهي توصية التزمت بها وزارة التربية والحكومة قبل اشهر.



يذكر ان مجلس الوزراء اقر قبل اشهر نظاما معدلا لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، حدد عقد امتحان "التوجيهي" مرة واحدة سنويا، بحيث يبدأ في الأسبوع الاخير من أيار (مايو)، وذلك بعد ان كان يعقد على مدى فصلين في السنة.



ونص النظام، الذي نشر في الجريدة الرسمية، على عقد امتحان تكميلي واحد سنويا، يبدأ في الأسبوع الأول من آب (اغسطس) من العام الدراسي ذاته، للمشترك الذي لم يستكمل متطلبات النجاح في الامتحان العام.



ومن المقرر بحسب النظام ان يتم العمل بعقد امتحان التوجيهي مرة واحدة سنويا، اعتبارا من العام الدراسي المقبل، الا ان المصدر استبعد البدء بتطبيق نظام الامتحان للمرة الواحدة اعتبارا من العام المقبل.الغد