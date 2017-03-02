الوفيات 2017-3-2
منذ 5 ساعة 30 دقيقة
اخبار الاردن -
- ثابت محمد رجا المسعود الخريسات - السلط
- احمد داود الطراونة - المزار الجنوبي
- ملاك أمين حسين الشراونة - السلط
- سليم ذيب الصايغ - الصويفية
- هاني سلمان الكعود الهلسه - حمود
- صبحية عبدالرحمن الجريري - الهاشمي الشمالي
- نظيرة خليل عبدالغني الدرهلي - الشميساني
- زاهر صالح الشنار - تلاع العلي
- فهد عبدالعزيز الخالد العساف - تلاع العلي
- سيف يوسف ابو سيف - طريق ياجوز
- عزيزة محمد سعيد الصباغ - أم أذينة
- عبدالحليم شريف راغب عموص - طريق ياجوز
- فادية إحسان الطوقتلي - اربد
- هند محمد عبد القادر العفيفي - عبدون
- كريستين الياس روفا زبانه - ماركا الشمالية
انا لله وانا اليه راجعون