عرايس 2050

لن يحتاج الشاب المقبل على الزواج لقصة حب حتى يقرر الارتباط بشريكة حياته، كما لم يعد بحاجة أن يطلب من أمه أن تقوم بالبحث عن عروس مناسبة نيابة عنه، عقود قليلة، وستكون العرائس بمقاسات وألوان وتقاسيم مختلفة في المعارض المنتشرة..



لا تفهموني خطأ..ففي اليابان يقول خبراء الذكاء الاصطناعي أن الشركة المنتجة للروبوتات ستقوم بطرح منتج كامل المواصفات «رجالي ستاتي» كشريك حياة بديل عن الشريك البشري ويقوم بكامل الواجبات الزوجية الموكولة إليه وذلك بحلول عام 2050 ، كما توقع موقع «geek» - ويراهن الباحث ليفي- أن بلوغ مرحلة الزواج في الذكاء الصناعي، مرتبط بمدى اكتساب الروبوت طابعا اجتماعيا، وقدرته على محاكاة طباع الإنسان، علما أنه لا يقوم في الوقت الحالي سوى ببعض الأعمال المحدودة.



هذا الزواج المستقبلي مفيد من بعض النواحي، مثلاً قصة الحسب والنسب الذي يبحث عنه العرب دائماً سيتحوّل الى «ماركا» «سامسونج، توشيبا، ناشيونال» الخ...وهنا لا داعي للحيرة في الاختيار فالاسم سابق كما يقولون، من الفوائد الثانية أن الوكالة تعطيك كفالة على «البودي والماكنة» خمس سنوات...وهذا ما لا يستطيع أن يضمنه أهل العروس التي غالباً ما يتضاعف وزنها في السنة الأولى ويبدأ وجع الركب والرجلين والمفاصل والسكري في السنة الثالثة من الزواج...في الزواج الحديث أي قطعة تتعطل «الغيار» والتصليح على حساب الشركة بالعكس من الزواج التقليدي ...ومن الفوائد أيضا...في الوقت الذي تريد للزوجة أن تتكلم تضع on وعندما يكون مزاجك معكراً وطلباتها لا تتوقف ضعها على «off « وريّح راسك..وإذا كان حجم إزعاجها كبيرا في ذلك اليوم..فك البطارية وارمها وريّح راسك..



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تخيّل أنك ذاهب إلى مناسبة أو عرس جديد أيضاَ على الطريقة اليابانية..ويسألوك..»وين المدام»..فتقول لهم: والله بالتصليح!....فيصبح الحضور يتمنون لها السلامة: خير سلامتها..الزوج: لا ولا شي «برغي كوعها» وقعت بالمجلى وتعطلت أيدها..ألف ألف سلامة!!!..وطلبت منهم يشيّكوا ع الأضوية لأنها صايرة «تخبط بالباب كثير»..فيسألك سائل: ايش موديلها؟؟..فترد :2055..كبيرة الله يطول عمرها..بس سنتين زمان ولازم تحدّث...



تبدو الايجابيات جيدة بما فيها إمكانية التبديل والتحديث ..لكن الذي يحيرني، لو عاد الزوج منزعجاً منكدا ولا يعرف السبب الرئيس لضيقه وسألته الزوجة الروبوتية: من ماذا تشكو؟؟...وقال لها: «متغثبر» شوي ...أكيد سوف تخرج «زنبركات» عيونها وتخرج دخنة من أسلاك الكمبيوتر ويحترق جهاز الرد الآلي...



فــ»متغثبر»...لا معنى لها في معجم المعاني العربي ..فكيف الياباني؟؟

احمد حسن الزعبي