تعيينات وإحالات وإنهاء خدمات.. اسماء

اخبار الاردن - صدرت الارادة الملكية بالموافقة على تعيين فراس محمد فوزي نصير مديرا عاما لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني بموجب عقد وبراتب شهري مقداره 2750 شاملا جميع العلاوات المقررة اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل .

كما صدرت الارادة الملكية بالموافقة على تعيين هزاع ضامن عبد العزيز البراري امينا عاما لوزارة الثقافة بموجب عقد وبراتب شهري مقداره 1745 دينارا .

وقرر ايضا مجلس الوزراء نقل الدكتور راضي عبد المجيد عاتق الطراونة من وظيفته امينا عاما لوزارة الزراعة ، ليشغل وظيفة مدير عام المؤسسة التعاونية الاردنية .

نقل المهندس محمود خالد سليمان الجمعاني من وظيفة مدير عام المؤسسة التعاونية الاردنية ، ليشغل وظيفة أمين عام وزارة الزراعة .

وقرر المجلس احالة وليد إسماعيل الرحاحلة امين عام ديون المحاسبة على التقاعد اعتبارا من تاريخ 2017/2/23 لبلوغه السن القانونية .

وإحالة كل موظف من الموظفين المذكورين تاليا من ملاك ديوان المحاسبة على التقاعد اعتبارا من التاريخ المبين ازاء اسمه لبلوغه السن القانونية:

المهندس عمر احمد جميل الداري