الجمعيات البيئية الاردنية تهاجم "صيادة الضباع"

اخبار الاردن - استنكرت الجمعيات البيئية الاردنية قيام سيدة أردنية بإصطياد جراء ضباع في مدينة مادبا.

وقالت الجمعيات في بيان صدر عنها جاء فيه:

تناقلت وسائل الاعلام فيديو تُظهر فيه سيدة أردنية ' وكرًا ' لمجموعة ضباع برية، بمشهد يحاول ان يظهرها كل من روج له بمشهد البطلة، وكأن العمل خارق ونادر.

نحن نشطاء حقوق البيئة، ورؤساء الجمعيات البيئة الأردنية، اذ نستنكر هذا العمل، الذي يسيء للمرأة الاردنية بالدرجة الاولى، وينتهك الحقوق البيئية بالدرجة الثانية، وان اظهار قوة المرأة الأردنية ليس بهذا الشكل الذي يسيء للمرأة الاردنية ويعبث بالمقدرات البيئية الأردنية، وان هناك العديد من المجالات التي تظهر دور المرأة الأردنية وقوتها وتميزها، على الأصعدة المحلية والمحافل العربية و والدولية.

ان الاستقواء، على هذا الحيوان البريء ، الذي له دور كبير في التوازن البيئي الطبيعي للمنطقة، مرفوض جملة وتفصيلا، وان هذا الأمر مرفوض دينا ، وعرفا، وعادة.

واننا نطالب السلطات الرسمية بالتحرك، لاسترجاع الجراء، وإعادتها لجحرها الطبيعي، بل وتقديم الحماية لها من العبث، خصوصا ان هذه الجراء لها ام، تركت بلا اطفالها، ولا نعلم هل تعرضت للأذى ام لا، وان تترك كما ارادها الله، لا كما يرغب البشر.

الجمعيات البيئية الأردنية.