المومني: سياسة رفع الأسعار صفحة وطويت
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اخبار الاردن - قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان سياسة رفع الأسعار تعتبر صفحة وطويت، نافيا وجود موجات رفع أسعار جديدة.
وأضاف المومني في تصريحات صباح اليوم الخميس للتلفزيون الأردني ان لا سياسات رفع ضمن الخطة الاقتصادية مشيرا الى سعي الحكومة للتخلص من عجز الموازنة خلال العامين المقبلين.
ولفت الى ان عجز الموازنة يعد أهم مشكلة تواجهها الحكومة امام مجلس النواب لافتا الى توجيهات رئيس الوزراء هاني الملقي بضرورة البدء بتنفيذ سلسلة من الاجراءات الايجابية للنهوض بالاقتصاد الوطني.