المومني: سياسة رفع الأسعار صفحة وطويت

اخبار الاردن - قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان سياسة رفع الأسعار تعتبر صفحة وطويت، نافيا وجود موجات رفع أسعار جديدة.

اخبار الاردن - قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان سياسة رفع الأسعار تعتبر صفحة وطويت، نافيا وجود موجات رفع أسعار جديدة.

اخبار الاردن - قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان سياسة رفع الأسعار تعتبر صفحة وطويت، نافيا وجود موجات رفع أسعار جديدة.