5 سنوات لأردني حاول التسلل لمقاتلة اليهود

اخبار الاردن - ايدت محكمة التمييز حكما صادرا عن محكمة امن الدولة يقضي بحبس شاب خمس سنوات لمحاولته التسلل للأراضي الفلسطينية المحتلة لقتال اليهود .

وكان الشاب تأثر بالأحداث الجارية في فلسطين المحتلة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات من قبل جيش العدو الصهيوني فتولدت لديه فكرة التوجه للأراضي الفلسطينية بطريقة غير مشروعة وذلك من خلال الدخول اليها من منطقة الشونة الجنوبية.

وجهز نفسه وعدته وتوجه للحدود الاردنية الاسرائيلية عن طريق احدى المزارع، ولدى وصوله الى الحد الاردني محاولا الدخول للأراضي الفلسطينية جرى إلقاء القبض عليه.

وجرت احالته لمحكمة امن الدولة، حيث أدين بجرائم التهديد باستخدام العنف ومحاولة الخروج من المملكة بطريقة غير مشروعة، وقررت المحكمة وضعه بالأشغال الشاقة خمس سنوات.