معلم يعتدي على طالب ويدخله المستشفى والتربية تحقق

اخبار الاردن - قالت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، إنها تتابع حادثة اعتداء معلم على طالب بمدرسة عبدالله ابن مسعود التابعة لمديرية تربية الرصيفة، والذي يرقد على سرير الشفاء في أحد المستشفيات الخاصة في مدينة الزرقاء.

ووفق بيان الوزارة فإن الوزارة أوعزت لمدير التربية والتعليم بزيارة الطالب والاطمئنان على صحته وسلامته، وتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على تفاصيل حادثة الاعتداء لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج التحقيق.

وأكدت الوزارة رفضها للعنف بجميع أشكاله ضد الطلبة، مؤكدة ضرورة استخدام الأساليب التربوية من إرشادية وتوجيهية وتعليمية في التعامل مع الطلبة.

وأكدت حرصها على دور المرشدين التربويين في معالجة السلوكات الخاطئة عند الطلبة دون اللجوء للعنف مهما كانت الأسباب، مؤكدة عدم تهاونها مع أي اعتداء على الطلبة وبأي شكل من الأشكال.