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الدكتور عوض اخو رشيدة.. في ذمة الله

منذ 3 ساعة 23 دقيقة
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الدكتور عوض اخو رشيدة.. في ذمة الله

اخبار الاردن - انتقل إلى رحمة الله تعالى الدكتور عوض اخو رشيدة مساعد رئيس جامعة الاسراء أثر حادث سير.
 
إنا لله وإنا إليه راجعون
 



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