حرس الحدود: قواعد اشتباك تطبق على مدار الساعة

اخبار الاردن - أعلن العميد الركن بركات العجارمة، قائد اللواء الأول لحرس الحدود، اليوم الخميس، أن الوحدة التابعة له أحبطت 18 عملية تسلل وتهريب خلال الـ 8 أشهر الماضية.



وقال العميد العجارمة خلال مؤتمر صحفي عقد في المركز الصحي بالرقبان، اليوم: "إن تنظيم الدولة تحجم دوره…وأن لا تأثير لداعش على حدودنا".



وعن فعالية ضربات التحالف في تحجيم قوة "داعش"، قال إن "ضربات التحالف الدولي فعالة جدا، فقد دمرت تجمعاتهم[مسلحي داعش] والمستودعات التي تستخدم الذخائر والآليات العسكرية المسلحة الموجودة معهم، لكن داعش لديه أموال كثيرة، ومن السهل عليه تجنيد عناصر جدد نتيجة للظروف الصعبة التي يعيشها أصحاب المخيمات والسوريون في الداخل".



وأكد العجارمة، قائلا "حدودنا آمنة ولن نسمح باقتراب أي شخص منها، لدينا قواعد اشتباك معروفة دوليا تطبق على مدار الساعة".