منح أسر الشهداء قروضا بلا فوائد

ويشترط النظام الأصلي، أن تكون الغاية من منح القروض والتسهيلات المالية والخدمات التمويلية للإسكان وتشمل: بناء المساكن وشراءها، شراء الأراضي شريطة إقامة المساكن عليها، صيانة المساكن واعاده تأهيلها، شراء الأثاث والمستلزمات المنزلية.

ويُقدم الصندوق القروض والتسهيلات المالية وفقا للشروط التالية:

- أن يكون القرض الممنوح لغايات الإسكان، على أن لا يُمنح المستفيد قرضا للغاية ذاتها أكثر من مرة.

- أن لا تقل مدة خدمة المنتسب عن خمس سنوات ، وللهيئة الإدارية لصندوق الائتمان العسكري أن تخفض هذه المدة وفقاً للوضع المالي للصندوق على ان لا تقـل خدمته عن ثلاث سنوات في اي حال من الاحوال.

- أن يتم يُستخدم القرض أو التسهيل المالي للغاية التي منح لاجلها.

ويضيف تعديل النظام، تعريفا لأسرة الشهيد، وهي "الزوجة أو الزوج والأبناء الذين أكملوا سن الثامنة عشرة من أعمارهم ولسن الخامسة والثلاثين". فيما يضيف أيضا تعريفا للشهيد، وهو "الضابط او ضابط الصف او الفرد او المكلف الذي يتوفى بسبب العمليات الحربية في ميدان القتال أو متأثرا باصابته بعد نقله منه من منتسبي القوات المسلحة ، أو الذي يتوفى بسبب قيامه بواجباته الرسمية من منتسبي الأجهزة الامنية ، وحسب مقتضى الحال".

ويضيف التعديل، صلاحيات جديدة للهيئة الإدارية لصندوق الائتمان العسكري، بأن تصدر "شروط وأولويات وغايات منح القروض والخدمات التمويلية لأسر الشهداء من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وسائر الأمور المتعلقة بأي منها".