نقاط وساعات الغلق الأمني للقمة العربية.. فيديو

اخبار الاردن - اعلنت اللجنة الاعلامية المختصة في أعمال القمة العربية عن آلية الغلق التي ستكون أثناء انعقاد القمة في البحر الميت.

وقالت في بيان لها: " في سياق تحضيرات المملكة الأردنية الهاشمية واستعداداتها لاستضافة الدورة العادية الثامنة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، خلال الفترة من 23 إلى 29 آذار القادم، سيقع غلقٌ أمني للمنطقة التي تُعقَد فيها أعمال القمة، واجتماعاتها التحضيرية في البحر الميت".

وتابعت " يبدأ في الساعة الثانية من ظهر يوم الثلاثاء 21 آذار، وينتهي في الساعة الثانية عشرة من ليلة يوم الخميس 30 آذار".

وبينت انه تم تحديد منطقة الغلق الأمني، الذي يشمل الأفراد والمركبات بالاتجاهين، بين منتجع هوليدي إن ومنتجع كراون بلازا، علماً أنه لن يُسمح دخول هذه المنطقة خلال الفترة المذكورة إلّا لحاملي التصاريح الأمنية فقط.

وقالت إنه بالنسبة لقاطني المنطقة المشمولة بالغلق والعاملين فيها، يتوجّب عليهم مراجعةُ غرفة العمليات الرئيسة التي تقع في فندق جراند إيست بمنطقة البحر الميت، خلال الفترة 2-6 آذار بين 11 صباحاً و4 مساءً، للحصول على التصاريح الأمنية اللازمة التي تخوّلهم دخول منطقة الغلق والخروج منها، علماً أن المعنيين بهذا الإجراء هم الأشخاص الذين لم يتقدموا للحصول على هذه التصاريح بعد.