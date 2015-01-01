مجلس الوزراء يوقع على وجبة اعدامات

اخبار الاردن - سرّبت مصادر مطلعة عن نية الحكومة الاردنية تنفيذ وجبة ' اعدامات ' جديدة ، فور الانتهاء من أعمال القمة العربية التي ستعقد نهاية الشهر الجاري في عمان.



وقالت المصادر أن مجلس الوزراء وقّع مؤخرا على قائمة المحكومين بالاعدام ، بعد دراسة مستفيضة للحالات، ومن بينها عدد من الوافدين ، ولم يوضح عدد الحالات المشمولة بالاعدام.



يذكر ان آخر عملية تنفيذ للإعدام في المملكة كانت للمحكومة بقضية تفجيرات عمان الإرهابية ساجدة الريشاوي، وقاتل السائق الأردني في العراق زياد الكربولي، في شهر شباط من العام 2015، بعد ساعات من بث تنظيم داعش الإرهابي فيديو بشع عن حرق الطيار الشهيد معاذ الكساسبة.