حالة الطقس ليومي الجمعة والسبت

اخبار الاردن - تنخفض درجات الحرارة الجمعة بشكل إضافي، لتُصبح أقل من مُعدلاتها المُعتادة نسبةً لهذا الوقت من العام بقليل، بحسب موقع "طقس العرب".

وتكون الأجواء باردة في الجبال، وبشكل نسبيّ في بقية المناطق، وتكون غالباً غائمة في شمال ووسط وشرق المملكة، ويُتوقع هطل زخات متفرقة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة تمتد لاحقا الى المناطق الشرقية، قد تصحب بالبرق أحياناً.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة في عموم المناطق وغائمة جزئياً بوجهٍ عام، ويُحتمل هطل زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال ووسط البلاد، ويتوقع تشكل الضباب، مع ساعات الليل المتأخرة، في أجزاء من السهول الشرقية، والمرتفعات الجبلية.

وتوقع "طقس العرب" ان يطرأ ارتفاع السبت على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها العامة نسبة لهذا الوقت من العام، وتكون الأجواء أقل برودة ومعتدلة بوجه عام، مع ظهور السُحب المنخفضة في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية، مُعتدلة السرعة.

وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة بوجه عام في العديد من المناطق، ويتوقع تشكل الضباب فوق الجبال والسهول، خلال ساعات الفجر.

وتكون الرياح مُتغيرة الاتجاهات، خفيفة السرعة، تتحول فجراً الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تزيد من الإحساس بالبرودة.