نتائج انتخابات مجلس اتحاد طلبة اليرموك.. اسماء

اخبار الاردن - اعلنت جامعة اليرموك النتائج الأولية لانتخابات مجلس اتحاد الطلبة لدورته الخامسة والعشرين والتي جرت اليوم الخميس .

وبلغ عدد المرشحين للانتخابات 353 طالبا منهم 15 طالبة تنافسوا لحصد 76 مقعداً في مجلس الاتحاد .

ووفق مصادر طلابية ومطلعة فان المستقلين حصدوا غالبية مقاعد الاتحاد فيما لم ينال طلبة الائتلاف الاسلامي سوى ثلاثة مقاعد .

وقال عميد شؤون الطلبة الدكتور احمد الشياب ان الانتخابات جرت باجواء شفافة وديمقراطية ولم يعكر صفوها اية حوادث تذكر .

وبين ان 19 مقعدا كانت نتائجها بالتزكية .

واشار الشياب ، الى انه سيتم الاعلان بشكل رسمي عن النتائج في مؤتمر صحفي يعقد الاحد القادم .

وتالياً النتائج الاولية لمختلف الاقسام والكليات :

كــــلـــــيــــة الـــــــعــــــلــــــوم

قسم الرياضيات

احمد حسين صالح الاحمد

قسم الفيزياء الطبية

عاهد محمد محمود العنانزة

قـسـم الـفـيـزيـاء

محمد عبدالله محمد الشويات

قـــســـم الاحصاء

محمد حسين عبدالرحمن الحمدان

قسم العلوم الحياتية

حمزة محمد خالد الزعبي

قسم الكيمياء

حمزة احمد يوسف ربابعه

قسم علوم الأرض والبيئة

سامر محمد فالح مهيدات

كـــلــــيـــة الآداب

قسم اللغات السامية والشرقية

محمد يحيى فلاح ذيابات

قسم اللغة العربية وآدابها

محمد موفق محمد بني خالد

قسم العلوم السياسية

هشام محمد يوسف عطير

قسم الجغرافيا

نصر خلف محمود ابو عليقة

عمار محمد سعيد العمر

قسم الترجمة

عماد الدين احمد مصطفى مقابلة

قسم اللغات

عثمان محمد علي يوسف جوارنه

قـسـم الـتـاريــخ

الرق جعفر عدنان احمد الغرايبه

قسم اللغة الانجليزية وآدابها

قاسم غازي عواد مياس

عبدالله وصفي المومني

قسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية

قتيبة صالح حسين بشابشه

كلية الاقتصاد و العلوم الإدارية

قسم الإدارة العامة

انس حسين احمد شدوح

قسم التسويق

عدي مشرف عقاب احمد

قسم إدارة الأعمال

عمر فيصل محيميد حراحشة

قسم اقتصاد المال والأعمال

عبدالمهدي راضي محمد راتب مريان

قسم الاقـتـصـاد

ناصر جهاد علي قرعان

قسم العلوم المالية والمصرفية

محمد حسني محمد طعاني

محمد ايمن محمد علاونه

قـسـم الـمـحـاسـبـة

عز الدين محمد سليمان البشابشة

عمرو نورالدين محمد خصاونه

محمد فؤاد كايد ابو سالم

كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

قسم الهندسة المدنية

سالم عمر حامد العمري

اسامة احمد علي الخشارمة

عون بشير بركات خريس

قسم هندسة الالكترونيات

امجد زهير محمد بطاينه

قسم هندسة الحاسوب

حمزة احمد علي ذياب

قسم هندسة النظم الطبية

قصي هشام رايق الدراغمة

قسم هندسة الاتصالات

محمد مصطفى خالد سلامة

قسم هندسة العماره

قصي وليد احمد حراحشة

قسم الهندسة الصناعية

محمد موفق عبدالمجيد الشريدة

قسم هندسة القوى والآلات الكهربائية

فادي محمد طالب بني هاني

كـــلـــيــــة الــــتـــربـــيــــة

قسم المناهج وطرق التدريس

قاسم خالد كريم الزعبي

حسين باسم نواف الزعبي

قسم علم النفس الإرشادي والتربوي

محمد علي عبدالقادر الدرابسة

محمد حسين محمد الشلول

كلية الشريعة والدراسات الأسلاميه

قسم دراسات إسلاميه

عدي رضوان محمد المومني

احمد فؤاد عبدالله مراونه

قـسـم أصـول الـديـن

انس عمر علي حبوش

قسم فقه وأصوله

محمد حيدر محمد حيدر

قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية

اكرم حسين علي قماج

محمد امين محمد عبيدات

كـلـيـة الـتـربـيـه الـريـاضـيـه

مؤيد موفق هلال الدرايسة

محمد قاسم عبدالمجيد الياسين

محمود عبدالله محمد الكفريني

كـــلـــيـــة الـــقــــانـــون

قيس خلدون يوسف الشديفات

احمد ايسر علي الجراح

محمد خالد محمود العرجاني

كلية الفنون الجميلة

قسم الفنون البصرية والتشكيلية

احمد عادل احمد الخطيب

قسم الموسيقى

مؤمن فيصل علي ابو صباح

قسم الدراما

جميل محمد محمود ربابعه

قسم التصميم

منجد محمد ماجد درابسة

كلية تكنولوجيا المعلومات

قسم نظم المعلومات الإدارية

خالد عبدالله فرحان العمري

قسم علوم الحاسوب

حسام مسعود عبدالله الصمادي

قسم نظم المعلومات

حمزة سمير محمد الكوفحي

كـــلــيــة الآثـــــار والانـثــروبــوجــيــا

قسم الاثار

صالح محمد طلال القرعان

قسم صيانة المصادر التراثية

محمد ابراهيم حسن عبدالله

قسم الانثروبولوجيا

رفعت احمد اسعد عبدالفتاح

كـــلـــيـــة الأعــــــــــلام

قسم العلاقات العامة والإعلان

مناف احمد عليان السعيد

قسم الإذاعة والتلفزيون

صهيب محمد خير سليمان خزعلي

قسم الصحافة والإعلام

علي حسين محمد العمري

كـلـيـة الـسـيـاحـة والـفـنـادق

محمد رسول ضيف الله حجازي

اسامه سيف الدين محمود الرفاعي

ناصر عبدالفتاح قاسم الغادي

كـــــلــــيـــة الــطــب

تقى يوسف مصطفى الزغول

يزن محمود احمد زغول

المعتصم حسين ذياب خميس

كـــــلــــيـــة الـصـيـدلـة

سميرة سليمان يوسف الشمان

مؤيد خالد موسى النايلي

حنين محمود جبر عثامنه