انتخابات «طلبة الأردنية» في نيسان بتعليمات جديدة

اخبار الاردن - أقر مجلس الجامعة الاردنية بناء على تنسيب مجلس العمداء التعليمات المعدلة لاتحاد الطلبة، اذ من المقرر اجراء انتخابات مجلس الاتحاد مطلع شهر نيسان المقبل، بحسب بيان صادر عن الجامعة.



وتدرس اللجنة العليا للانتخابات امكانية اجراء انتخابات عبر التصويت الالكتروني، بحسب البيان، الذي أكد ان مجلس العمداء لم يتخذ قرارا بذلك حتى الان.



وتسعى التعليمات الجديدة الى زيادة الانشطة والفعاليات الهادفة ودعم الريادة والابتكار والمبادرات الطلابية وتوسيع قاعدة المشاركة وتوفير بيئة حاضنة وجامعة لادماج الطلبة وتعزيز روح التعاون فيما بينهم لنبذ النعرات الجهوية والطائفية والعنصرية.



ووسعت التعديلات الجديدة من مهام وصلاحيات مجلس اتحاد الطلبة ولجانه وعملت على تنسيق الامور المالية وآليات صرف مخصصاته، ليتمكن من اداء مهمته في خدمة الطلبة والمجتمع المحلي ودعم المسيرة الاكاديمية والعمل الجماعي والتطوعي.



وطالت التعديلات اغلب المواد وجاء من ابرزها المادة (8) من الفصل الثالث حول عضوية الاتحاد وتكوينه حيث نصت على أن تكون الانتخابات على مستويين، الأول: يكون على مستوى الدائرة الانتخابية ويكون لكل عضو من اعضاء الهيئة العامة اصوات بعدد مقاعد الدائرة.



والمستوى الثاني يكون على مستوى الجامعة بعدد (15) مقعدا، وتجري على اساس القائمة النسبية المغلقة بحيث تشكل كل قائمة من 9 مرشحين حدا ادنى من طلبة 6 كليات على الاقل، ويكون لكل عضو من اعضاء الهيئة العامة صوت واحد لاحدى القوائم.



ومنحت تعديلات المادة نفسها للفقرة (ز) مرونة اجراء الانتخابات في اي من الفصلين الاول أو الثاني من كل عام جامعي بدلا من تحديدها بفصل معين، فيما منح تعديل الفقرة (ط) إمكانية تمديد مدة المجلس في حالة الضرورة. ونظمت التعليمات حالات حل مجلس الاتحاد، إذ منحت صلاحية حل مجلس الاتحاد في حالات خاصة يقدرها مجلس العمداء وليس رئيس الجامعة، في هذه الحالة فلا بد من اجراء انتخابات جديدة خلال مدة فصل دراسي واحد على الا يكون ذلك خلال الفصل الصيفي.



اما بخصوص آلية الانتخاب لم تجر اي تعديلات على المادة (3) من الفصل الاول التي تؤكد حق الطلبة بانتخاب ممثليهم على قاعدة الانتخاب السري بصورة ورقية او الكترونية والتي يتم تحديدها بقرار من مجلس العمداء.