عروس تجرّ عريسها في الشّارع لإلغائه الزفاف.. فيديو

اخبار الاردن - فيديو صادم حصد ملايين المشاهدات، حيث أظهر عروساً صينيّة وهي تجرّ عريسها لحفل زفافهما مكبلاً بالسلاسل بعد أن قرر إلغاء الزفاف وقام بالفرار.

اخبار الاردن - فيديو صادم حصد ملايين المشاهدات، حيث أظهر عروساً صينيّة وهي تجرّ عريسها لحفل زفافهما مكبلاً بالسلاسل بعد أن قرر إلغاء الزفاف وقام بالفرار.

اخبار الاردن - فيديو صادم حصد ملايين المشاهدات، حيث أظهر عروساً صينيّة وهي تجرّ عريسها لحفل زفافهما مكبلاً بالسلاسل بعد أن قرر إلغاء الزفاف وقام بالفرار.