عروس تجرّ عريسها في الشّارع لإلغائه الزفاف.. فيديو
منذ 1 ساعة
اخبار الاردن - فيديو صادم حصد ملايين المشاهدات، حيث أظهر عروساً صينيّة وهي تجرّ عريسها لحفل زفافهما مكبلاً بالسلاسل بعد أن قرر إلغاء الزفاف وقام بالفرار.
هذا ويبدو في الفيديو بان العريس قد قام بتغيير ملابسه وخلع بدلة الزفاف، حيث ظهر وهو يرتدي ملابس عادية، بينما كان يُسحب على طول الطريق من يديه.
وفي هذا المقطع الصادم تصيح المرأة: 'هل ستتزوجني أم لا؟ هيا عُدْ معي'.ليردَّ عليها العريس الرافض قائلاً: 'لا، لن أتزوجكِ، اتركيني أرحل'.
ووفق احدى الصحف البريطانية، فإن الرجل وصل لحفل الزفاف، ولكن من غير المعروف ما إذا كان قد تم عقد القران بالفعل أم لا.
شاهدوا الفيديو :