حالة الطقس ليومي السبت والاحد

اخبار الاردن - يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة نهار اليوم، لتصبح حول معدلاتها العامة في مثل هذا الوقت من العام، وفق موقع "طقس العرب".



وقال الموقع إن الأجواء تكون أقل برودة ومعتدلة بوجه عام، مع ظهور سُحب منخفضة في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية، مُعتدلة السرعة، وفق الموقع.



في خليج العقبة، تكون الرياح شمالية نشطة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج خفيف يراوح بين 25 إلى 30 سم، اما درجة حرارة سطح مياه البحر، فتصل الى 20 درجة مئوية.



ليلاً، تكون الأجواء باردة بوجه عام في العديد من المناطق، ويتوقع تشكل الضباب فوق الجبال والسهول خلال ساعات الفجر، وتكون الرياح مُتغيرة الاتجاهات، خفيفة السرعة، تتحول فجراً الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تزيد من الاحساس بالبرودة.



اما درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة فتكون في: شرق عمان من 13 الى 6، غرب عمان من 11 الى 5، إربد من 15 الى 7، جرش من 16 الى 7، السلط من 13 الى 5، عجلون من 13 الى 6، الزرقاء من 16 الى 5، المفرق من 15 الى 4، مأدبا من 13 الى 2، الكرك: من 12 الى 5، الطفيلة: من 13 الى 4، معان من 15 الى 5، العقبة من 23 الى 13، البحر الميت من 23 الى 12.



وتوقع "طقس العرب" بأن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة نهار غد، وتتجاوز الحرارة معدلاتها العامة لترواح بين 2 الى 4 درجات مئوية، بينما تكون الأجواء باردة صباحاً، وتتحول أثناء النهار الى معتدلة الحرارة في عموم المناطق، كما تظهر سحب متفرقة في المناطق الشمالية والوسطى، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنسط عصرا وتكون مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.



في خليج العقبة، تكون الرياح شمالية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج خفيف يراوح بين 15 الى 20 سم، ودرجة حرارة سطح مياه البحر يصل الى 20 درجة مئوية.