مالك حداد: اتفاقية بين الاتحاد العربي للنقل والجامعة اللبنانية

اخبار الاردن - عقد رئيس الاتحاد العربي للنقل مالك حداد اجتماعا مع رئيس الجامعة اللبنانية الدولية ووزير التربية والدفاع اللبناني السابق عبد الرحيم مراد، بحضور الامين العام للاتحاد العربي الدكتور محمود العبداللات، وتم بحث سبل التعاون والتنسيق ما بين الاتحاد العربي للنقل والجامعة اللبنانية في مختلف المجالات الاكاديمية .

اخبار الاردن - عقد رئيس الاتحاد العربي للنقل مالك حداد اجتماعا مع رئيس الجامعة اللبنانية الدولية ووزير التربية والدفاع اللبناني السابق عبد الرحيم مراد، بحضور الامين العام للاتحاد العربي الدكتور محمود العبداللات، وتم بحث سبل التعاون والتنسيق ما بين الاتحاد العربي للنقل والجامعة اللبنانية في مختلف المجالات الاكاديمية .

اخبار الاردن - عقد رئيس الاتحاد العربي للنقل مالك حداد اجتماعا مع رئيس الجامعة اللبنانية الدولية ووزير التربية والدفاع اللبناني السابق عبد الرحيم مراد، بحضور الامين العام للاتحاد العربي الدكتور محمود العبداللات، وتم بحث سبل التعاون والتنسيق ما بين الاتحاد العربي للنقل والجامعة اللبنانية في مختلف المجالات الاكاديمية .

وأشار حداد الى ان التعاون بين الاتحاد العربي للنقل البري والجامعة اللبنانية الدولية اثمر عن توقيع مذكرة تفاهم ما بين الاتحاد العربي للنقل البري والجامعة لتدريس مسارات النقل البري لطلبة الجامعة.

وأشار حداد الى ان التعاون بين الاتحاد العربي للنقل البري والجامعة اللبنانية الدولية اثمر عن توقيع مذكرة تفاهم ما بين الاتحاد العربي للنقل البري والجامعة لتدريس مسارات النقل البري لطلبة الجامعة.

وأشار حداد الى ان التعاون بين الاتحاد العربي للنقل البري والجامعة اللبنانية الدولية اثمر عن توقيع مذكرة تفاهم ما بين الاتحاد العربي للنقل البري والجامعة لتدريس مسارات النقل البري لطلبة الجامعة.

واكد ان اللقاء كان مفيدا جدا وسيكون له انعكاس ايجابي على قطاع النقل البري في العالم العربي من خلال ايجاد شباب متسلح بالعلم والمعرفة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، مما سيحسن اداء الشركات العاملة في القطاع ويزيد تنافسيتها في المنطقة، باستثمار الطاقات الشابة المتعلمة في ادارة شؤون شركات النقل وفق اسس علمية واضحة.