اقتراح بحل جذري لانهيار "طريق السيل" الكارثة المرورية في جرش.. صور

اخبار الاردن - قدم الزميل باسم سكجها اقتراحا لرئيس الوزراء لحلّ عاجل جداً لمشكلة طريق الشمال مشيرا انه يحتاج إلى موافقة سريعة لما يعانيه سالكوا الطريق من معاناة كبيرة على مدار الساعة. وتاليا اقتراح سكجها:

دولة الرئيس... صباح الخير وبعد، فليس من المفهوم أن ترتبط كلّ منطقة الشمال بالعاصمة بطريق واحدة، وقد اختبرنا مع انهيار طريق السيل الكارثة المرورية التي لا يبدو أنّ حلّها قريب.

أنا أقترح على دولته حلاً تاريخياً، اقترحناه قبل ذلك على حكومات أخرى، ولكنّها كانت كلّها أذناً من طين وأذناً من عجين. ونعيد تقديمه له، وسيكون له أكبر الأثر في تحسين الحالة المرورية، وانعاش مناطق سياحية إلى درجة قد لا يتصورها عقل.

هناك طريق جاهزة من تل الرمان إلى مرتفعات برما وتوصل إلى كلّ طرق الشمال، فوق حدّ سدّ الملك طلال، ويمكن توسيعها في المستقبل، ولكنها جاهزة الان للعمل.

المسألة تحتاج إلى قرار بسيط لاستخدامها، ولا تلتفت يا دولة الرئيس لكلّ الاعتبارات التي ستقال لك، ونتمنى أن تذهب اليوم إليها وتختبرها شخصياً. وسوف يدعو لك كلّ أهل الشمال إذا انجزتها.

أصلاً، كنا ونحن صغار، وقبل بناء السد نذهب من الجسر الخشبي الصغير فوق سيل الزرقاء إلى عجلون وتوابعها، والان هناك طريق معتبرة وكان تصميمها اصلاً لمثل هذا الشيئ… ولكنّ مسؤولين محدودي الأفق عبر السنوات منعوا المرور منها…

صوراً جوية للمكان…

























