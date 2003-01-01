إعدام 15 إرهابيا ومجرما فجرا.. أسماء

اخبار الاردن - أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أنه تم فجر اليوم السبت، تنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت بحق 15 شخصا أدينوا بارتكاب جرائم إرهابية وجنائية كبرى.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الجرائم الإرهابية التي أدين بها الإرهابيون العشرة هي ما يعرف بخلية إربد الإرهابية والهجوم الإرهابي على مكاتب المخابرات العامة في البقعة والاعتداء الإرهابي على رجال الأمن العام في صما واغتيال الكاتب ناهض حتر والتفجير الإرهابي الذي تعرضت له سفارة المملكة في بغداد العام 2003، والهجوم الإرهابي على فوج سياحي في المدرج الروماني.

فقد تم تنفيذ حكم الإعدام بالمجرمين في سجن سواقة وهم أشرف حسين علي بشتاوي وفادي حسين علي بشتاوي وعماد سعود حسن دلكي وفرج أنيس عبد اللطيف الشريف ومحمد أحمد حسين دلكي بعد إدانتهم بأعمال إرهابية أدت إلى موت إنسان فيما يعرف بقضية خلية إربد الإرهابية.

كما تم تنفيذ حكم الإعدام بالمجرم الإرهابي محمود حسين محمود مشارفة منفذ الهجوم الإرهابي على مكتب دائرة المخابرات العامة في البقعة.

كذلك تم تنفيذ حكم الإعدام بالمجرم رياض إسماعيل أحمد عبد الله الذي أدين بجريمة اغتيال الكاتب ناهض حتر الإرهابية أمام قصر العدل.

وتم أيضا تنفيذ حكم الإعدام بالمجرم علي مصطفى محمد مقابلة بعد إدانته بالقيام بأعمال إرهابية ضد رجال الأمن العام فيما يعرف بقضية صما الإرهابية.

كما تم تنفيذ حكم الإعدام بالمجرم معمر أحمد يوسف الجغبير بعد إدانته بالقيام بأعمال إرهابية أدت إلى موت إنسان والمعروفة بقضية تفجير السفارة الأردنية في بغداد.

وتم كذلك تنفيذ حكم الإعدام بالمجرم نبيل أحمد عيسى الجاعورة بعد إدانته بالقيام بأعمال إرهابية فيما يعرف بجريمة إطلاق النار على مجموعة من السياح في المدرج الروماني والتي أدت إلى مقتل سائح بريطاني.

وأضاف المومني أنه تم كذلك تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة مجرمين بعد أن أصبحت أحكام الإعدام قطعية بحقهم بمصادقة محكمة التمييز عليها واستكمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وقد ارتكب المجرمون الخمسة جرائم جنائية كبرى بشعة تتمثل باعتداءات جنسية وحشية على المحارم.

وقد تم تنفيذ أحكام الإعدام بحضور نائب عام عمان ونائب عام الجنايات الكبرى ومساعديهم ومن نص على حضورهم قانون أصول المحاكمات الجزائية.-(بترا )