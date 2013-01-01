تفاصيل القضايا الجنائية التي أعدم 5 أشخاص بسببها

اخبار الاردن - كشف مصدر مطلع عن طبيعة الجرائم البشعة التي تم على إثر إعدام 5 مدانين بارتكابها، فجر اليوم السبت، بالإضافة إلى إعدام 10 آخرين أدينوا بتهم إرهابية.

فقد تم إعدام قاتل الطالبة في جامعة آل البيت، نور العوضات، إثر إدانته بتهم "القتل العمد وهتك العرض والشروع بالاغتصاب وحمل أداة حادة والسرقة".

يذكر أن أجهزة الأمن عثرت على جثة العوضات، داخل مجمع الباصات في مدينة الزرقاء، بعد تعرضها للطعن في نهاية العام 2013.

كما تم إعدام قاتل الطبيب محمد أبو ريشة، الذي راح ضحية جريمة وقعت في العاشر من أيار (مايو) 2015، بعد إدانة المتهم بجناية "القتل العمد".

وحول تفاصيل القضية، كان المرحوم أبو ريشة قد أجرى عملية جراحية لابنة المتهم العام 2014 بصفته اختصاصي جراحة أطفال، وفي يوم خروجها من المستشفى قام بالغيار على جرحها بحضور والديها وجدتها لأمها.

وقال من باب التخفيف على أمها "إذا زوجك مزعلك بحبسلك إياه ولم يبدر منه أي تصرف أو قول آخر"، وفق لائحة الاتهام.

وأضافت اللائحة "إن المتهم لم يعجبه هذا الكلام واحتدم الخلاف بينه وبين زوجته وتولد الحقد في نفسه وقام بمطلع العام 2015 بضرب أبو ريشة وجرى توقيفه، إلا أن الأخير أسقط حقه الشخصي عنه وأخلى سبيله بالكفالة، لكن حقد المتهم زاد وأخذ يفكر بقتله والخلاص منه".

وتابعت في يوم الجريمة "أخذ المتهم خنجرا وجلس في بقالة وصادف مرور المتهم الثاني بسيارة فطلب منه المتهم إيصاله لمنطقة شفا بدران لإحضار بعض الأغراض من هناك فوافق وأوصله".

وأوضحت اللائحة "عندما وصلا نزل المتهم الأول من السيارة وترك بابها مفتوحا وطرق باب منزل أبو ريشة ففتحت زوجته فأخبرها أنه يريد الدكتور فنادت عليه وما إن حضر حتى باغته بطعنة من الخنجر في صدره فسقط أرضا، فيما هرب المتهم واستقل على الفور السيارة وطلب من المتهم الثاني مغادرة المكان".

وتم أيضا إعدام شخص اغتصب ابنته وقتلها بعد أن حملت منه سفاحا وقام بفتح بطنها وقتل الجنين في محافظة الزرقاء قبل نحو عامين، مثلما تم إعدام شخص اعتدى على طفل جنسيا ثم قتله في محافظة إربد، وإعدام شخص آخر قتل ابنته.الغد