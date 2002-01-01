العموش مرشحًا لمركز نقيب الصحفيين

اخبار الاردن - اعلن الزميل الدكتور حسين العموش ترشحه لمركز نقيب الصحفيين الاردنيين في الانتخابات التي ستجري اواخر نيسان المقبل ، واصدر بيانه الانتخابي التالي:

البيان الانتخابي للمرشح لمركز نقيب الصحفيين الدكتور حسين العموش

انطلاقا من ايماني بقدسية مهنة الصحافة (السلطة الرابعة) ودورها في خدمة الوطن والامة فان هذا الشأن يتطلب نقابة قوية قادرة على دعم الزميلات والزملاء الصحفيين لتمكينهم من اداء رسالتهم الوطنية والقومية على اكمل وجه بكل حرية وموضوعية .

كما ان هذا الامر يتطلب توفير الحياة الكريمة للصحفيين ومعالجة موضوع البطالة بينهم من خلال برنامج يستند الى دراسة حجم هذه المشكلة وصولا الى حلها بعون الله بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .

ان الوضع الحالي لنقابتنا التي نعتز جميعا بالانتساب اليها لا يسر ويتطلب ثورة بيضاء يعيد اليها القها ومكانتها بين النقابات المهنية الاخرى لتكون دوما في طليعة نقاباتنا التي نفخر بها وتسهم الى جانبها في خدمة الوطن والامة .

ولا بد هنا من التركيز على النقاط التالية بهدف وضع الحلول المناسبة لها :

أولا – الحرية

سنعمل باذن الله على تطوير التشريعات الناظمة للعمل الصحفي بما يتوافق مع الغاء عقوبة الحبس كليا التي تحد من حرية الصحفي في اداء رسالته المقدسة .

ثانيا – التأمين الصحي

سنعمل على ايجاد حلول ناجعة لمعضلة التأمين الصحي بشكل يحفظ للصحفي كرامته وتلقيه العلاج عند اللزوم بكلف معقولة ، وهذا يتأتى من خلال زيادة مساهمة النقابة بصندوق التأمين الصحي بنسبة 65% بدلا من 50%.

ثالثا – التكافل والتضامن

تعديل نظام التكافل والتضامن للنقابة بحيث يحصل المشترك على كامل المبلغ في حياته .

رابعا – التدريب

تفعيل مركز التدريب في النقابة بحيث يستفيد منه اعضاء الهيئة العامة وخريجو الصحافة والاعلام على ان تحدد فترة ثلاثة اشهر الى ستة اشهر لتدريب خريجي الصحافة والاعلام .

خامسا – الاستثمار

تشكيل لجنة من الهيئة العامة وخبراء من خارج الهيئة العامة لادارة محافظ استثمارية بعد دراسات اقتصادية علمية تضمن تحقيق ارباح للنقابة لدعم ايراداتها وكذلك الاستثمار في اراضي النقابة في كل من طبربور والزرقاء والمدينة النقابية على شارع الاردن .

سادسا – منح لابناء الصحفيين

السعي مجددا لدى الديوان الملكي الهاشمي العامر لاستعادة المنح ال (15) التي كانت مخصصة لابناء الصحفيين فضلا عن البحث عن تخصيص الجامعات الخاصة منحا لابناء الصحفيين .

سابعا – ارض الغباوي :

العمل على ادخال ارض الصحفيين في منطقة الغباوي داخل تنظيم بلدية الزرقاء بما يكفل ايصال خدمات البنية التحتية للأرض فورا .

ثامنا - البطالة :

العمل على الزام المؤسسات الحكومية والشركات المساهمة على تعيين مستشارين اعلاميين من اعضاء النقابة وهذا يضمن تشغيل المئات من الصحفيين .

تاسعا – حماية المهنة :

العمل على ان لا يمارس مهنة الصحافة الا من هو مسجل في سجل الصحفيين الممارسين او المتدربين على ان يتحمل رئيس تحرير المؤسسة المسؤولية في هذا المجال .

عاشرا – الصحف الورقية :

الصحف الورقية سواء اليومية او الاسبوعية لابد من وضع حلول جذرية تضمن استمرارية صدورها وتمكينها من اداء واجبها الوطني والقومي ، وفي نفس الوقت بما يحفظ حقوق الزملاء الصحفيين العاملين فيها .

وسنعمل على ان تعيد الوزارات والمؤسسات الحكومية اشتراكاتها في الصحف واحتساب قيمة الاعلانات الحكومية على اسس تجارية وليس بالكلمة كما هو معمول به حاليا .

الزميلات العزيزات والزملاء الاعزاء

هذا بياني الانتخابي الذي ارجو ان انال ثقتكم بناء على اساسة ، وأسأل الله تعالى ان اكون قد وفقت فيه بالوقوف على همومكم وطموحاتكم مرحبا باي اقتراحات ترونها مناسبة فهدفنا خدمة نقابتنا واعضائها .

عهد الرجال

اعاهدكم عهد الرجال على انني ان لم اتمكن من تحقيق برنامجي هذا كاملا أو الجزء الاكبر منه خلال مدة اقصاها ثمانية عشر شهرا فساقوم بتقديم استقالتي لافسح المجال لمن ترون انه اقدر على تحقيق هذا البرنامج .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السيرة الذاتية للدكتور العموش :

- مواليد الزرقاء – الهاشمية 3 / 5 / 1969 .

- عمل في معظم الصحف المحلية اليومية والاسبوعية منذ عام 1991.

- يحمل درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام من جامعة اليرموك 1991

- يحمل درجة الماجستير في التربية من جامعة عمان العربية .

- يحمل درجة الدكتوراة في فلسفة التربية من معهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة بدرجة امتياز .

- كاتب روائي اصدر حتى الان اربع روايات هي ( التلعة ، رجال للبيع ، سلامة الحافي ، ابناء الوزارة )