"التنمية" تزيد رواتب 500 عامل في مراكزها

اخبار الاردن - قرر وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة زيادة رواتب العاملين على نظام شراء الخدمات في دور الرعاية، الذين تقوم الجمعيات باستقطابهم وتشغيلهم في دور رعاية ذوي الإعاقة والأيتام والأحداث والنساء المعنفات بموجب اتفاقيات سنوية تبرم بينها وبين وزارة التنمية الاجتماعية.

وكان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي زار مركزي جرش والضليل لرعاية وتأهيل ذوي الاعاقة الاسبوع الماضي، واطلاع على ما تقوم بها هذه المراكز من خدمات انسانية، فاصدر توجيهاته لتحسين الظروف المعيشية للعاملين المعينين على نظام شراء بدل الخدمات من خلال زيادة رواتبهم الشهرية على نحو يزيد على الحد الأدنى للأجور الذي زادته الحكومة مؤخرا من 190 دينارا الى 220 دينارا.

وبين عزايزة في بيان صحفي اليوم السبت، أن القرار شمل قرابة 500 عاملا وعاملة في دور الرعاية على نظام شراء الخدمات؛ إنفاذا لقرار مجلس الوزراء بشأن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 220 دينارا، وتحسينا للوضع المعيشي للعاملين على نظام شراء الخدمات من الجمعيات والمساواة بينهم تبعا لقطاعات عملهم ومساواتهم بزملائهم المعينين على نظام الخدمة المدنية في دور الرعاية، وضمانا لاستمرارية تقديم دور الرعاية لخدماتها المختلفة التي يتلقاها على مدار الساعة قرابة 3000 شخص من ذوي الظروف والاحتياجات الخاصة.

واوضح الوزير بأن قرار زيادة الرواتب شمل ثلاث فئات، هي: فئة العاملين على نظام شراء الخدمات في مراكز رعاية وتأهيل المعوقين، الذين أصبحت رواتبهم الشهرية على النحو التالي: أخصائيو كل من التغذية، المعالجة الطبيعية، المعالجة النفسية، والموظفين الحاملين لشهادة البكالوريوس من الممرضين، والمشرفين الاجتماعيين، مبلغ 325 دينارا ورفع اجور كل من الموظفين الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط في تخصصات التمريض، الاشراف الاجتماعي الى 275 دينارا.

ورفع اجور كل من المستخدم ومرافق ذوي الاحتياجات الخاصة الى 275 دينارا، ورفع اجور سائق الصهريج والاليات الثقيلة الى 375 دينارا، بالإضافة الى رفع اجور فنيي الصيانة والعمال والخياطين والسائقين للمركبات العادية الى 260 دينارا. والثانية فئة العاملين على نظام شراء الخدمات في دور رعاية الأطفال والأحداث والنساء المعنفات والمتسولين، الذين زادت رواتب كل منهم 25 دينارا.

أما الفئة الثالثة فتشمل العاملين على نظام شراء الخدمات في مراكز المنار النهارية للتنمية الفكرية، الذين يعملون لفترات محددة خلال النهار اصبحت رواتب كل منهم بحدود 220 دينارا.-(بترا)