الضمور: "الإعدام" رسالة لمن تسول له نفسه العبث بأمن الوطن

اخبار الاردن - قال نائب عام عمان القاضي زياد الضمور إن "تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة المجرمين هو رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمجتمع، وهو المصير المحتوم لكل من يرتكب فعلاً وجرماً آثماً".



واضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) عقب تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم السبت أن تنفيذ الأحكام يحقق الردع العام والخاص،لافتا إلى أن تنفيذ هذه الإعدامات بحق هؤلاء المجرمين "سيترك أثراً إيجابياً على ذوي المغدورين باعتبار أنه تم إلحاق الأذى بهم نتيجة الأعمال الآثمة التي ارتكبها المجرمون".



وتضمنت قائمة المحكومين الذين نفذ بهم حكم الإعدام صباح اليوم السبت في مركز إصلاح وتأهيل سواقة، خمسة مجرمين بعقوبات جنائية كبرى بشعة تمثلت بالقتل العمد واعتداءات جنسية وحشية على المحارم.



واكتسبت أحكام العقوبات، الدرجة القطعية من محكمة التمييز، باعتبارها أعلى هيئة قضائية في المملكة.