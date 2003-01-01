وصايا وطلبات قبل اعتلاء منصة الاعدام في "سواقة"

اخبار الاردن - طالب احد المحكومين بالاعدام، ممن تم تنفيذ الحكم بهم فجر السبت قبل اعتلائه منصة الاعدام بتأدية صلاة الفجر.

ووفق مصدر في اللجنة المخصصة بتنفيذ احكام الاعدام، والمناط بها سؤال المحكوم عليهم عن طلباتهم قبل تنفيذ الحكم، فانه وحال سؤال احد المحكوم عليهم بما يريده قبل الاعدام، طالب بأداء صلاة الفجر.

واضاف المصدر، بأن محكوما اخر اوصى بابلاغ عائلته بسداد دينه المترتب عليه.

فيما قام محكوم ثالث بالطلب من الله ان يلهم اهله الصبر والسلوان، ولم يكتب البقية اي وصية او إرسال السلام الى ذويهم بحسب المصدر.

الى ذلك، وبحسب مصدر من داخل قاعة تنفيذ حكم الاعدام ، فأن حالة من السكون والرهبة طغت على المكان، في حين تم توفير التعزيزات الامنية في غرفة الاعدام وفي محيط سجن سواقة حيث تمت عملية الاعدام.

وبحسب المصدر، فقد تواجد في في قاعة الاعدام أصحاب الاختصاص ممن ينص القانون على ضرورة تواجهم اثناء عملية الإعدام بالاضافة الى مدير السجن ومدير ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل كلا من قائدمقاطعة البادية النائب العام ومساعده ونائب الجنايات الكبرى ومساعده والحاكم الاداري ومفتي الأمن العام وفريق من الطب الشرعي.

واضاف المصدر، بأنه تم تلقين المحكوم عليهم بالاعدام الشهادتين من قبل مفتي الامن العام وتهيئتهم قبل تنفيذ الحكم، وجميعهم نطقوا الشهادتين قبل تنفيذ الحكم واثناء التنفيذ.

وكان وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني انه تم فجر اليوم السبت تنفيذ حكم الاعدام شنقا حتى الموت بحق عشرة اشخاص ادينوا بارتكاب جرائم ارهابية .

وقال ان الجرائم الارهابية التي ادين بها الارهابيون العشرة هي ما يعرف بخلية اربد الارهابية والهجوم الارهابي على مكاتب المخابرات العامة في البقعة والاعتداء الارهابي على رجال الامن العام في صما واغتيال الكاتب ناهض حتر والتفجير الارهابي الذي تعرضت له سفارة المملكة في بغداد عام 2003 ، والهجوم الارهابي على فوج سياحي في المدرج الروماني .