لا بيوت عزاء ولامراسم دفن للأرهابيين الـ10 بين المعدومين

اخبار الاردن - قال مصدر مسؤول انه لن تقام بيوت عزاء للإرهابيين العشرة الذين نفذت احكام الاعدام بحقهم فجر السبت.

واكد المصدر انه لن تقام بيوت عزاء ، كما لن تقام اي مراسم دفن علنية.

يذكر ان وزير الاعلام اعلن عن تنفيذ احكام الاعدام بحق 15 شخصا ، من بينهم 10 اشخاص مدانون بقضايا ارهابية.

ونفذ حكم الاعدام بالمجرمين في سجن سواقة وهم اشرف حسين علي بشتاوي وفادي حسين علي بشتاوي وعماد سعود حسن دلكي وفرج انيس عبد اللطيف الشريف ومحمد احمد حسين دلكي بعد ادانتهم بأعمال ارهابية ادت الى موت انسان فيما يعرف بقضية خلية اربد الارهابية .

كما نفذ حكم الاعدام بالمجرم الارهابي محمود حسين محمود مشارفة منفذ الهجوم الارهابي على مكتب دائرة المخابرات العامة في البقعة .

كذلك نفذ حكم الاعدام بالمجرم رياض اسماعيل احمد عبد الله الذي ادين بجريمة اغتيال الكاتب ناهض حتر الارهابية امام قصر العدل .

ونفذ ايضا حكم الاعدام بالمجرم علي مصطفى محمد مقابلة بعد ادانته بالقيام بأعمال ارهابية ضد رجال الامن العام فيما يعرف بقضية صما الارهابية .

كما نفذ حكم الاعدام بالمجرم معمر احمد يوسف الجغبير بعد ادانته بالقيام بأعمال ارهابية ادت الى موت انسان والمعروفة بقضية تفجير السفارة الاردنية في بغداد .

ونفذ كذلك حكم الاعدام بالمجرم نبيل احمد عيسى الجاعورة بعد ادانته بالقيام باعمال ارهابية فيما يعرف بجريمة اطلاق النار على مجموعة من السياح في المدرج الروماني والتي ادت الى مقتل سائح بريطاني .