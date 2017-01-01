حالة الطقس ليومي الاحد والاثنين

اخبار الاردن - يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة نهار اليوم الأحد، وتكون الأجواء باردة نسبياً إلى لطيفة نهاراً، ومُشمسة بوجه عام، بحسب موقع "طقس العرب".



وتكون الرياح شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة.



وفي ساعات الليل يكون الطقس بارداً عُموماً، والأجواء صافية، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية مُعتدلة السُرعة.



وتوقع "طقس العرب" أن يطرأ ارتفاع اضافي على درجات الحرارة نهار غد وتكون اعلى من معدلاتها العامة، وتكون الأجواء باردة صباحاً تتحول أثناء النهار إلى معتدلة ومُشمسة في عموم المناطق، ودافئة بالاغوار والبحر الميت، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السُرعة، وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.