قطر تسلم مطلوبًا للأردن

اخبار الاردن - ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام ان ادارة الشرطة العربية والدولية/ انتربول عمان قامت باستلام احد المطلوبين من الجنسية الاردنية من السلطات القطرية والمطلوب لسلطاتنا القضائية بموجب تعميم دولي (نشرة دولية حمراء وإذاعة بحث) وذلك عن تهمة (اصدار شيكات بدون رصيد والتزوير وإساءة الامانة) .



و حول التفاصيل اضافت ادارة العلاقات العامة والاعلام ان السلطات القضائية وبناء على شكاوى سجلت لديهم بخصوص المذكور طلبت ملاحقته دولياً حيث قامت ادارة الشرطة العربية والدولية بمخاطبة الأمانة العامة للإنتربول لإصدار نشرة دولية حمراء بحقه (تعميم دولي) واصدار اذاعة بحث عنه ، ونتيجة للبحث والتحري تبين تواجد المذكور في دولة قطر ، وجرى التنسيق مع مكتب انتربول الدوحة للقبض عليه وتمكنوا من ذلك وقاموا بتسليمه للسلطات الاردنية عن طريق ارسال بعثة امنية من مكتب انتربول / عمان وجرى توديعه للقضاء .



وتأتي هذه الجهود ضمن سياسة مديرية الامن العام الدائمة لمتابعة الجريمة والمجرمين سواء كانوا داخل المملكة او خارجها وتقديمهم للعدالة للنظر بقضاياهم والتي من شأنها حماية حقوق المواطنين.