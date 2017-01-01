إصلاح طريق جرش - عمان يحتاج لــ70 يوم عمل

اخبار الاردن - قال وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة ان اصلاح طريق جرش - عمان الذي حدث فيه الانزلاق يحتاج الى مدة تتراوح من 60-70 يوم عمل ضمن الظروف الجوية الطبيعية.

واضاف هلسة خلال تفقده عصر اليوم الاحد موقع العمل بالانزلاق بحضور ممثلي عدد من وسائل الاعلام ان العمل بالموقع يجري بحذر شديد بسبب قوة الانسلاخ وما نتج عنه من اضرار كبيرة الامر الذي يجبرنا على اخذ الاحتياطات العلمية والعملية اثناء عملية الاصلاح لان اية اخطاء سيؤدي الى انهيارات جديدة قد تكون اقوى من سابقتها.

واشار هلسة الى انه تم تقسيم العمل بالجبل المنهار الى اربع بسطات ابتداء من قمة الجبل وحتى الوصول الى اسفله، وتحتاج كل بسطة الى 15 يوم عمل ضمن الظروف المناخية العادية بالاضافة الى استعمال آليات عمل قليلة حتى لا تشكل حملا زائدا على موقع الانزلاق وحدوث انهيارات جديدة.

وفيما يخص التحويلة الحالية اكد هلسة ان وزارة الاشغال التزمت بتعهدها بفتح الطريق خلال 48 ساعة بعد حدوث الانهيار بعمل تحويلة مرورية جانبية، لافتا الى ان الازمة المرورية الخانقة الاسبوع الماضي كانت نتيجة تدهور صهريج بالموقع، حيث تم التنسيق مع مديرية الامن العام لمنع مرور الشاحنات واليات الثقيلة على هذه التحويلة تفاديا لحدوث اية حوادث مستقبلا. (بترا)