النسور: الملك جنب الأردن خطر ''السنوات الست السوداء''

اخبار الاردن - قال رئيس الوزراء السابق/ العين الدكتور عبدالله النسور ان الملك عبدالله الثاني استطاع بحكمته أن ينتقل بالأردن خطوة بخطوة إلى بر الامان خلال السنوات الست السوداء التي مرت على المنطقة.



واضاف خلال رعايته حفل تكريم أوائل الفوج السابع والثلاثين من خريجي جامعة اليرموك الذي نظمه نادي خريجي الجامعة بحضور رئيس مجلس أمناءها الدكتور فايز الخصاونة، ورئيسها الدكتور رفعت الفاعوري، أن الوحدة الوطنية والاخلاص للوطن والقائد هو ما يمكننا من حماية أردننا الحبيب في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي تعيشها دول العالم أجمع.



ودعا طلبة الجامعة إلى أن يكونوا على قدر من الوعي والمسؤولية تجاه ما يدور حولهم من أحداث ليكونوا قادرين على حماية الأردن وتوظيف ما اكتسبوه من علوم ومعارف في بناء وطنهم وتنميته في مختلف المجالات.



من جهته، دعا رئيس نادي خريجي الجامعة الدكتور عصام العزام إدارة الجامعة ومختلف المؤسسات العامة والخاصة وأصحاب القرار إلى انتاج تشريعات وقوانين تعنى بدعم المبدعين والمتميزين من أبناء الوطن، وإيلاءهم جُل اهتمامهم ليكون لهذا الحصاد الطيب مردوده الإيجابي على نهضة الوطن وتطوره نحو الأفضل.



وثمن القاضي الدكتور محمد عبابنه في كلمة باسم أوائل الدفعة جهود إدارة الجامعة وأعضاء هيئتيها التدريسية والإدارية الذين تمكنوا بجهودهم من الارتقاء بسمعة اليرموك العلمية ومستوى خريجيها لتبقى منارة للعلم، ومحضناً للعلماء.



وتضمن برنامج الحفل قصيدة شعرية ألقتها الدكتورة أمل المومني إحدى خريجات اليرموك، وفقرات فنية، وفي نهايته سلم النسور الشهادات التقديرية لأوائل الخريجين الفوج 37.بترا