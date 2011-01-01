سيف القذافي حر وربما يحكم ليبيا.. فيديو

اخبار الاردن - كشف ضابط مسؤول عن حراسة السجون في مدينة الزنتان (جنوب غرب العاصمة طرابلس)، أن "سيف الإسلام القذافي، خارج السجن، وموجود داخل التراب الليبي"، زاعما في تصريحات تلفزيونية أن "أكثر من ثلثي الشعب الليبي مؤيدون له ولنظام والده بعد تدهور الوضع في البلاد".



واعتبر العقيد العجمي العتيري، وهو آمر كتيبة أبو بكر الصديق، المسؤولة عن تأمين السجون بالزنتان، أن "سيف القذافي سيكون له دور كبير جدا في توحيد الصف الليبي" على حد قوله.



وكان العتيري قد قال في تموز/يوليو الماضي، إن "قانون العفو العام الذي أقر مؤخرا في ليبيا، جرى تنفيذه على سيف القذافي، دون نفي أو تأكيد مغادرة سيف السجن".



وألقي القبض على سيف الإسلام القذافي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، في جنوب ليبيا، على يد إحدى الكتائب المسلحة التابعة للزنتان، أثناء محاولته الفرار إلى خارج ليبيا. وهو يخضع، مع 36 مسؤولا سابقا في نظام لقذافي، للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال قمع ثورة شباط/ فبراير 2011. وأصدرت محكمة جنوب طرابلس في تموز/ يوليو 2015، أحكاما بالإعدام بحق المتهمين، ويجري حاليا استئناف الأحكام.