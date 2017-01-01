اقرار مشروع قانون مؤسسة ولي العهد لعام ٢٠١٧
منذ 49 دقيقة
اخبار الاردن - اقر مجلس النواب مشروع قانون مؤسسة ولي العهد لعام ٢٠١٧ كما جاء من الحكومة وذلك هلال جلسته الصباحية التشريعية.
وكان مجلس الوزراء أقر في وقت سابق الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة ولي العهد لسنة 2017 وإرساله الى مجلس النواب وإعطاءه صفة الاستعجال.
ويأتي مشروع القانون لتعزيز قدرات مؤسسة ولي العهد على تحقيق أهدافها المتمثلة في تنمية المجتمع الأردني وقدرات الشباب وتحسين مستوى معيشتهم ،ومن اجل تمكين المؤسسة من إنشاء جامعة تقنية غير ربحية تتولى تأهيل الشباب أكاديميا وفنيا في مواكبة المتطلبات الجامعية.