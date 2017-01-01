اقرار مشروع قانون مؤسسة ولي العهد لعام ٢٠١٧

اخبار الاردن - اقر مجلس النواب مشروع قانون مؤسسة ولي العهد لعام ٢٠١٧ كما جاء من الحكومة وذلك هلال جلسته الصباحية التشريعية.

و‎كان مجلس الوزراء أقر في وقت سابق الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة ولي العهد لسنة 2017 وإرساله الى مجلس النواب وإعطاءه صفة الاستعجال.

‎ويأتي مشروع القانون لتعزيز قدرات مؤسسة ولي العهد على تحقيق أهدافها المتمثلة في تنمية المجتمع الأردني وقدرات الشباب وتحسين مستوى معيشتهم ،‎ومن اجل تمكين المؤسسة من إنشاء جامعة تقنية غير ربحية تتولى تأهيل الشباب أكاديميا وفنيا في مواكبة المتطلبات الجامعية.