تحويل قاطع رأس والدته الى الطب النفسي
منذ 12 دقيقة
اخبار الاردن - أحالت محكمة الجنايات الكبرى قاتل وقاطع رأس والدته في طبربور للمركز الوطني للصحة النفسية، لمعرفة إذا ما كان الجاني يعاني من اي امراض عقلية، وإن كان مؤهلا للمحاكمة والمثول امام القضاء وفهم مجريات الجلسة.
وكان الجاني ابدى تصرفات غير طبيعية داخل الجلسة، حيث اخذ بالصراخ ورفع جسده على اعمدة قفص الاتهام للأعلى، وقال اشياء لا تفهم.
واستمعت المحكمة الى شهادة شقيق الجاني الذي تقدم بشكوى بحق شقيقه الجاني، وقال 'الله يوخدك ويريحنا منك'.
اما الشقيق الثاني للجاني فقد فضل عدم تقديم شكوى بحق شقيقه الجاني، وقال: 'لا اشتكي'