تحويل قاطع رأس والدته الى الطب النفسي

اخبار الاردن - أحالت محكمة الجنايات الكبرى قاتل وقاطع رأس والدته في طبربور للمركز الوطني للصحة النفسية، لمعرفة إذا ما كان الجاني يعاني من اي امراض عقلية، وإن كان مؤهلا للمحاكمة والمثول امام القضاء وفهم مجريات الجلسة.