حالة الطقس ليومي الاثنين والثلاثاء

اخبار الاردن - يطرأ ارتفاع إضافي على درجات الحرارة نهار اليوم، إذ تبقى أعلى من معدلاتها العامة، بحسب موقع طقس العرب.

وأوضح الموقع، أن الأجواء تكون باردة صباحاً تتحول أثناء النهار إلى معتدلة الحرارة ومُشمسة في عموم المناطق، ودافئة بالاغوار والبحر الميت، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السُرعة، وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.

في حين، تكون الأجواء أقل برودة من المعتاد في عموم المناطق وصافية بوجه عام ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية مُعتدلة السُرعة.

وتوقع "طقس العرب" أن يكون هناك ارتفاع إضافي على درجات الحرارة نهار غد وتبقى اعلى من معدلاتها العامة، ويكون الطقس مُشمساً ومُعتدلاً في أغلب المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى مُعتدلة السُرعة، وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.