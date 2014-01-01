امتعض من "سواقته" فلحقه الى منزله ودهسه

اخبار الاردن - قضت محكمة الجنايات الكبرى بالأشغال الشاقة لثلاثيني 10 سنوات حاول قتل سائق مركبة تجاوزه ليلحق به الى منزله ويدهسه ، ناسبة له تهمة الشروع بالقتل.

كما اعلنت المحكمة في قرارها براءة متهم عشريني كان برفقة المتهم خلال الحادث،وذلك لعدم قيام الدليل القانوني بحقه.

وبحسب لائحة الاتهام التي تشير الى انه في احد ايام تشرين الاول من عام 2014 واثناء مسير المجني عليه في مدينة العقبة بالمركبة ،وبطريق عودته الى منزله شاهد مركبة يقودها المتهم وبجانبه المتهم الاخر، تسير امامه بطريقة غريبة.

وأشارت اللائحة الى ان المجني عليه كلما حاول التجاوز عنه منعه من تجاوز مركبة المتهمان، وابدى لهما امتعاضه من تصرفاتهما وقيامهما المسير بالمركبه من اقصى اليمين الى الشمال ،الامر الذي راق للمتهمان ، حيث قاما باللحاق بالمجني عليه وقاما بصدم المركبه من الخلف، ومن ثم تابع المجني عليه مسيره باتجاه منزله تفاديا للمشاكل .

وتابعت اللائحة ،ان المتهمان استمرا بملاحقته ولدى وصول المجني عليه امام باب العمارة التي يقطنها ترجل من مركبته لمعاينة الاضرار التي لحقت بها عندها فوجئ بذات المركبة تتجه نحوه بسرعة عالية وحاول الهروب الى الرصيف الا ان المتهم لحق به وقد صدمه بكل قوة قاصدا قتله ، وقام بسحبه باتجاه شمعة كراج العماره ،واصبح المجني عليه محصورا بين الشمعه ومركبة المتهم ،واخذ المجني عليه بالصراخ والاستنجاد باشقائه وعندها ترجل المتهمان من المركبة ولاذا بالفرار معا.

وقالت اللائحة ان المتهم الثاني كان قد شد من أزر المتهم الرئيسي وقوى من عزيمته وشجعه على ارتكاب الجريمة.