11 لقيط ومجهول نسب في شهرين

واضافت أن المؤسسة استقبلت هذا العام 34 طفلا، 3 أطفال لقطاء(ذكر وانثيين) و8 مجهولي النسب (4 ذكور و4 اناث) و23 طفلا ضحية للتفكك الاسري ( 10 ذكور و 13 انثى).

واضافت أن المؤسسة استقبلت هذا العام 34 طفلا، 3 أطفال لقطاء(ذكر وانثيين) و8 مجهولي النسب (4 ذكور و4 اناث) و23 طفلا ضحية للتفكك الاسري ( 10 ذكور و 13 انثى).

واضافت أن المؤسسة استقبلت هذا العام 34 طفلا، 3 أطفال لقطاء(ذكر وانثيين) و8 مجهولي النسب (4 ذكور و4 اناث) و23 طفلا ضحية للتفكك الاسري ( 10 ذكور و 13 انثى).

وقالت انه من بين الاطفال ال 133 حالة مرضية واحدة بمرض السكري، وحالتين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت انه من بين الاطفال ال 133 حالة مرضية واحدة بمرض السكري، وحالتين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت انه من بين الاطفال ال 133 حالة مرضية واحدة بمرض السكري، وحالتين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

يذكر ان عدد الاطفال الذين دخلوا المؤسسة عام 2015، 15 طفل لقيط و60 طفل مجهول نسب و114 طفل ضحية التفكك الاسري، بينما في 2016 دخل المؤسسة 16 طفل لقيط و 65 طفل مجهول النسب، و40 طفل من جراء التفكك الاسري.

يذكر ان عدد الاطفال الذين دخلوا المؤسسة عام 2015، 15 طفل لقيط و60 طفل مجهول نسب و114 طفل ضحية التفكك الاسري، بينما في 2016 دخل المؤسسة 16 طفل لقيط و 65 طفل مجهول النسب، و40 طفل من جراء التفكك الاسري.

يذكر ان عدد الاطفال الذين دخلوا المؤسسة عام 2015، 15 طفل لقيط و60 طفل مجهول نسب و114 طفل ضحية التفكك الاسري، بينما في 2016 دخل المؤسسة 16 طفل لقيط و 65 طفل مجهول النسب، و40 طفل من جراء التفكك الاسري.