11 لقيط ومجهول نسب في شهرين
منذ 22 دقيقة
اخبار الاردن - كشفت مدير مؤسسة الحسين الاجتماعية د. زين العبادي أن المؤسسة تضم 133 بينهم 3 اطفال من جنسيات اخرى.
واضافت أن المؤسسة استقبلت هذا العام 34 طفلا، 3 أطفال لقطاء(ذكر وانثيين) و8 مجهولي النسب (4 ذكور و4 اناث) و23 طفلا ضحية للتفكك الاسري ( 10 ذكور و 13 انثى).
وقالت انه من بين الاطفال ال 133 حالة مرضية واحدة بمرض السكري، وحالتين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
يذكر ان عدد الاطفال الذين دخلوا المؤسسة عام 2015، 15 طفل لقيط و60 طفل مجهول نسب و114 طفل ضحية التفكك الاسري، بينما في 2016 دخل المؤسسة 16 طفل لقيط و 65 طفل مجهول النسب، و40 طفل من جراء التفكك الاسري.
يشار الى ان اللقيط هو مجهولو الاب والام، أما مصطلح مجهول النسب فهم من تعرف والدتهم البيولوجية فقط، ويمكن التعرف على الاب البيولوجي عن طريق فحص DNA، ويحول الاطفال الى مؤسسة الحسين اما عبر حماية الاسرة أو المراكز الامنية او وزارة التنمية الاجتماعية.