اعتداء على طلبة ومعلمين بمدرسة في لواء الجيزة

اخبار الاردن - قالت نقابة المعلمين، اليوم الاثنين، إن معلمي مدرسة نتل الثانوية بلواء الجيزة نفذوا اعتصاما احتجاجا على الاعتداءات المتكررة بحق المعلمين والطلاب.

وأضافت النقابة على موقعها الإلكتروني، أن مجموعة من الشباب والأهالي قاموا بالاعتداء على الطلاب والمعلمين إثر مشاجرة حدثت بعد انتهاء الدوام الرسمي خارج أسوار المدرسة.

وأبلغت مديرية التربية والتعليم للواء الجيزة وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة بعد تلقيها شكوى من مدير المدرسة ومعلميها.

وقام مدير التربية والتعليم الدكتور سالم الشرايدة بمتابعة المشكلة مع الجهات الأمنيه مؤكدا أن وزير التربية والتعليم شدد في لقائه الأخير مع وزير الداخلية على كرامة المعلم وضرورة سن قوانين رادعة للحفاظ على هيبته وأمنه.

بدورها، أدانت نقابة المعلمين واستنكرت على لسان عضو مجلسها الدكتور عبدالرحمن الزبن الذي قام بمتابعة الحدث، مبينا أن هذا الاعتداء يعتبر الثالث من نوعه خلال عام، وأن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الظاهرة.