مصادرة 36 طائرة مسيّرة في الزرقاء

اخبار الاردن - صادرت اللجنة الأمنية المحلية في محافظة الزرقاء الأسبوع الماضي 36 طائرة تعمل بالريموت كنترول من أسواق المدينة ضمن حملة مستمرة لضمان سحب هذه الطائرة من الأسواق خشية استخدامها لأغراض مخالفة للقانون، وفق محافظ الزرقاء الدكتور محمد السميران.

وقال السميران خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم الاثنين، إنه سيتم تفعيل عمل اللجان الأمنية المحلية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ودائرة الجمارك لمسح الأسواق ومصادرة الأسلحة البيضاء والإضاءة التي تعمل بالليزر.