وفاة بتصادم مركبتين في الزرقاء
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اخبار الاردن - صرحت إدارة الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني بان كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء تعاملت ظهر اليوم مع حادث تصادم وقع بين مركبتين على طريق السخنة نتج عنه وفاة شخص نتيجة تعرضه لإصابات بالغة في مختلف أنحاء الجسم، وإصابة آخر بجروح ورضوض مختلفة بالجسم .
وأضافت إدارة الإعلام بان فرق الدفاع المدني تحركت على الفور إلى موقع الحادث وعملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ومن ثم نقله وإخلاء المتوفى إلى مستشفى الزرقاء الحكومي , وحالة المصاب العامة متوسطة .