50 منحة "نووية" روسية للاردن

اخبار الاردن - أعلن مدير المركز الثقافي الروسي في عمان الدكتور فاديم زايتشكوف ان الحكومة الروسية قدمت خمسين منحة دراسية في تخصص الطاقة النووية والتكنولوجيا للراغبين من الطلبة الاردنيين الدراسة في مستويي البكالوريوس والماجستير للعام الجامعي المقبل 2017/ 2018.

واوضح زايتشكوف في تصريح لـ(بترا) ان الطلبة سيدرسون في الجامعة الوطنية للبحوث النووية في موسكو(MEPHI )، وان هذه المنح تأتي في اطار تعزيز العلاقات التاريخية الطويلة بين روسيا والاردن، خصوصا في مجال الطاقة النووية.

ويدعو المركز الثقافي الروسي الراغبين بالتقدم للافادة من هذه المنح بطلباتهم عبر الموقع الالكتروني للمركز( RUSSIA.STUDY )، وارفاق الوثائق المطلوبة والموجودة على الموقع، وذلك بدءا من اليوم الاثنين وحتى الخامس عشر من اذار الحالي.

قال زايتشكوف انه سيتم في الخامس عشر من الشهر الحالي مقابلة المتقدمين لهذه المنح بين الساعة 16:30 وحتى 19:30 ، مشيرا الى ضرورة احضار الشهادات العلمية المطلوبة والمذكورة على الموقع الالكتروني.

واكد ان هذه المنح توفر فرصا عظيمة لاعداد كوادر اردنية يمكنها ان تعمل في حقول علمية وتقنية واسعة.-(بترا)