ترامب يوقع مرسومه الجديد حول الهجرة

اخبار الاردن - وقع الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاثنين نسخة معدلة من مرسومه حول الهجرة الذي علق القضاء تنفيذه بهدف منع مواطني بعض الدول من دخول الولايات المتحدة.

وأظهرت وثائق نشرتها وزارة الامن الداخلي أن العراق شطب من قائمة الدول التي منع رعاياها من دخول الاراضي الاميركية مع ابقاء ايران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، علما بان المرسوم الجديد لا يشمل حملة التأشيرات الصالحة وتراخيص الاقامة بحسب ما اوضحت الحكومة الاميركية.

ورحب العراق الاثنين بقرار ترامب باعتباره "خطوة مهمة" في الاتجاه الصحيح.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد جمال في بيان إن الوزارة "تعبر عن عميق ارتياحها للقرار التنفيذي الصادر عن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي تضمن استثناء العراقيين من حظر السفر الى الولايات المتحدة".

وأضاف أن هذا القرار يعد "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح الذي يعزز التحالف الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن في العديد من المجالات وفي مقدمها محاربة الارهاب".

وكانت كيليان كونواي مستشارة ترامب اعلنت في وقت سابق ان الرئيس الاميركي سيوقع الاثنين نسخة جديدة من مرسومه حول الهجرة الذي اثار جدلا واسعا وعلقه القضاء الاميركي.

واوضحت كونواي ان العراق سيشطب من قائمة الدول التي يحظر على رعاياها ولاجئيها دخول الأراضي الأميركية قائلة "العراق لم يعد على القائمة بسبب إجراءات التدقيق والإبلاغ المشددة في العراق".

وكان ترامب وقع الأمر الأول بعيد توليه منصبه في 20 يناير لحظر دخول جميع اللاجئين لمدة 120 يوما ورعايا إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوما. كما حظر دخول اللاجئين من سوريا إلى أجل غير مسمى.

وأثار الامر التنفيذي غضبا في أنحاء العالم واحتجاجات في أميركا وفوضى في الأيام الأولى من تطبيقه بعد أن تم احتجاز رعايا من تلك الدول لدى وصولهم إلى المطارات الاميركية وإعادتهم الى الدول التي انطلقوا منها في بعض الحالات.

تيلرسون: حظر السفر حيوي للأمن القومي الأميركي

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون الاثنين ان المرسوم الجديد والذي يبقي حظر السفر على مواطني ست دول مسلمة هو "اجراء حيوي لتعزيز امننا القومي".