مدعوون للتعيين.. اسماء

اخبار الاردن - دعا ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، التالية اسماؤهم لاجراء المقابلات الشخصية وعقد الامتحان التنافسي لغايات التعيين.

وبحسب ديوان الخدمة، فإن كل من يتخلف عن الحضور يعتبر مستنكفا عن التعيين، داعيا إياهم لاحضار اثبات للشخصية.

كما دعا الديوان بالتنسيق مع مختلف المؤسسات والوزارات إلى تعبئة شواغر مختلفة استنادا للشروط المنصوص عليها من كل مؤسسة .

واعلن ديوان الخدمة المدنية اسماء الناجحين في الامتحان التنافسي الالكتروني للتعيين في صندوق استثمار أموال الضمان

وظيفة اخصائي شؤون موظفين

اسماعيل بسام اسماعيل حسين

هبه عاطف امين علي

مريم سليمان احمد العدوان

ايهاب سهيل رشاد الناظر

وظيفة إداري

احمد زهدي درويش الدرباشي حمزه فايز ضيف الله مومني

ايات محمد احمد الحيارات

وظيفة باحث قانوني

ولاء سلامه يوسف الحوامده

بدر محمد هلال ابو هويمل

ضحى فلاح صالح الخرابشه

شروق منذر طاهر القرعان

بدور ناصر عمران الدويك

منار يعقوب محمد الغزاوي

معاذ محمد احمد ملكاوى

رؤيا فريد احمد الهيلات

وظيفة ضابط أمن وحماية المعلومات

خالد يوسف غالب الدهني

كريم محمد احمد الدعدول

محمد سلامه محمد ابو هزيم

وجد عاطف محمود الطراونه

وظيفة محلل مبرمج/ تطوير أنظمة معلومات

ايناس عيسى محمود حسن ابو يابس