صهريج يسرق سولار بنايات عبدون بالاتفاق مع "البواب"

اخبار الاردن - ضبطت مؤسسة المواصفات والمقاييس، صهريجا يسرق مادة السولار من خزانات بنايات سكنية، بمنطقة عبدون، غربي عمّان، حسب مصادر متطابقة.

وقالت المصادر إن صهريجا سرق كميات سولار كبيرة، من عدة بنايات سكنية بعبدون، بالتعاون مع بواب إحدى البنايات.

وأوضح أن الأجهزة الامنية ضبطت صاحب الصهريج، والبواب المتعاون معه، بينما ضبطت "المواصفات والمقاييس"، الصهريج.

وبيّنت المصادر، أن الصهريج غير مرخص لدى "المواصفات والمقاييس"، وغير مصرح له ببيع السولار للمواطنين.