4 سنوات سجن لزوج طلق زوجته دون علمها واستمر بمعاشرتها

وكان الزوج المتهم قد قام بتطليق زوجته المجني عليها دون علمها، مستمرا بإقامته مع المجني عليها في بيت الزوجية وممارسة حياته بشكل طبيعي كزوج للمجني عليها.

وكان الزوج المتهم قد قام بتطليق زوجته المجني عليها دون علمها، مستمرا بإقامته مع المجني عليها في بيت الزوجية وممارسة حياته بشكل طبيعي كزوج للمجني عليها.

وكان الزوج المتهم قد قام بتطليق زوجته المجني عليها دون علمها، مستمرا بإقامته مع المجني عليها في بيت الزوجية وممارسة حياته بشكل طبيعي كزوج للمجني عليها.