4 سنوات سجن لزوج طلق زوجته دون علمها واستمر بمعاشرتها
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اخبار الاردن - قضت محكمة الجنايات الكبرى بالسجن مع الأشغال الشاقة 4 سنوات لزوج طلق زوجته وأخفى عنها ذلك مدة 3 أشهر .
وكان الزوج المتهم قد قام بتطليق زوجته المجني عليها دون علمها، مستمرا بإقامته مع المجني عليها في بيت الزوجية وممارسة حياته بشكل طبيعي كزوج للمجني عليها.
وخلال هذه الفترة وقبل اكتشافها قيامه بتطليقها كانت تقوم بتغيير ملابسها بحضوره وكأي زوجة الى ان اكتشفت فيما بعد بان المتهم زوجها قام بتطليقها قبل 3 اشهر دون علمها وعليه تقدمت بالشكوى.